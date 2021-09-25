В Башкирии семья с восемью детьми осталась без дома из-за пожара

фото: МЧС РБ

Семья с восемью детьми, проживающая в деревне Мряушлинский Кугарчинского района Башкирии, осталась без дома из-за пожара. Об этом сообщило республиканское МЧС.

Огонь в одноэтажном бревенчатом доме вспыхнул сегодня днем, 25 сентября. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя, однако к этому времени жилое здание было значительно повреждено огнем. Как отметили в экстренном ведомстве, в доме многодетной семьи были установлены дымовые пожарные извещатели, которые «выполнили свою функцию на 100 процентов».

– В доме в момент возгорания находились 2 ребёнка 2007 и 2021 г.р. Сестренка, услышав пронзительный звук сработавшего извещателя, схватила своего братика и самостоятельно покинули дом. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются дознавателем, – передали в МЧС.

Чиновники планируют разместить многодетную семью в районном муниципальном жилье села Юмагузино.