В Уфе два торговых центра эвакуированы из-за сообщения о минировании

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Сегодня, 25 сентября, в Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Акварин» и «Планета». По предварительной информации, тысячи человек были выведены на улицу из-за сообщения о минировании. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

Сейчас торговые центры обследуют сотрудники экстренных ведомств и правоохранительных органов – в том числе кинологи и саперы.

«КП-Уфа» обратилась за подробностями об эвакуации в МВД – там заявили, что «не уполномочены» комментировать инциденты. В МЧС так же воздержались от комментариев.