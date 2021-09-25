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Общество25 сентября 2021 10:12

Статистики назвали число жителей старше 100 лет в Башкирии

Женщин, преодолевших вековой рубеж, ровно в 5 раз больше, чем мужчин
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии насчитывается 378 граждан старше 100 лет

В Башкирии насчитывается 378 граждан старше 100 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии проживают 378 граждан старше 100 лет: 315 женщин и 63 мужчины. Большая часть долгожителей – 247 человек – обосновалась в городах, 131 прописан в селах. Об этом сообщили аналитики Башстата.

– На начало текущего года в республике проживало 19,7 тысяч человек в возрасте 90+. Среди долгожителей больше женщин – на одного мужчину приходится 3-4 женщины, – передали аналитики ведомства.

В Башстате добавили, что в 2010 году в республике насчитывалось 218 жителей, преодолевших вековой рубеж.