Статистики назвали число жителей старше 100 лет в Башкирии

В Башкирии насчитывается 378 граждан старше 100 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии проживают 378 граждан старше 100 лет: 315 женщин и 63 мужчины. Большая часть долгожителей – 247 человек – обосновалась в городах, 131 прописан в селах. Об этом сообщили аналитики Башстата.

– На начало текущего года в республике проживало 19,7 тысяч человек в возрасте 90+. Среди долгожителей больше женщин – на одного мужчину приходится 3-4 женщины, – передали аналитики ведомства.

В Башстате добавили, что в 2010 году в республике насчитывалось 218 жителей, преодолевших вековой рубеж.