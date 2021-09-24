Избирком Уфы обнародовал результаты выборов в Горсовет

Избирком подвел итоги выборов в Горсовет

Избирательная комиссия Уфы обнародовала результаты выборов в местные Городской совет V созыва. Трехдневное голосование проходило с 17 по 19 сентября – параллельно с выборами депутатов Госдумы. Явка избирателей превысила 70%, участие в голосовании приняли более 556 тысяч горожан.

По партийным спискам голоса распределились следующим образом:

1. «Единая Россия» – 66,19% (более 367 тыс. голосов);

2. «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) – 13,44% (74,7 тыс.);

3. «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) – 14,21% (79 тыс.).

«Справедливая Россия – патриоты – за правду» (3,19% или 17,7 тыс.) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,05 % или 11 тыс.) не были допущены к распределению мандатов.

«Единая Россия» получила в Горсовете 26 мандатов, ЛДПР 3 мандата, КПРФ 3 мандата и партия «Зеленые» – 1. В состав пятого созыва также вошли три самовыдвиженца.