Власти Уфы затеяли эксперимент на улице Комсомольской

Власти Уфы сузят полосы на Комсомольской, чтобы снизить скорость автомобилей Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Власти Уфы хотят провести эксперимент на улице Комсомольской, которая уже два года находится на реконструкции. Чиновники хотят сузить полосы на проезжей части и сделать выделенную полосу для автобусов, чтобы снизить скорость движения автомобилей. Об этом на встрече с журналистами сказал мэр города Сергей Греков.

– Полосы, по которым мы движемся, имеют разную ширину. Мы понимаем сегодня, что движение автотранспорта [в городе] не совсем организовано. Наши водители ездят дерзко, мягко говоря. Когда мы стали анализировать, мы увидели, что наша полоса движения намного шире, чем в других городах. А когда широкая полоса, ты имеешь определенную возможность ехать так, как хочешь. Когда полоса сужается, то водитель начинает аккуратнее себя вести и, соответственно, снижается скорость, – объяснил сити-менеджер.

Греков добавил, что снизить скорость движения автомобилей в городе необходимо для того, чтобы сократить число ДТП и наездов на пешеходов. По словам мэра, если эксперимент на Комсомольской покажет эффект, то сужение полос будет «тиражироваться» и на других улицах башкирской столицы.