Мэр Уфы Сергей Греков отказался от мандата депутата Горсовета

фото: Сергей Греков // vk.com

Мэр Уфы Сергей Греков отказался от депутатского мандата Горсовета и передаст его другому кандидату от «Единой России». Об этом глава городской администрации сообщил на встрече с журналистами 24 сентября.

Сити-менеджер рассказал о намерении передать мандат председателю региональной общественной организации «Морское собрание республики Башкортостан» Юлаю Муратову.

Греков возглавлял список «Единой России» на выборах в Горсовет, которые проходили с 17 по 19 сентября. По итогам трехдневного голосования партия набрала более 66% голосов избирателей.