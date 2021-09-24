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Общество24 сентября 2021 11:52

Мэр Уфы Сергей Греков отказался от мандата депутата Горсовета

Сити-менеджер передаст его другому однопартийцу
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Сергей Греков // vk.com

фото: Сергей Греков // vk.com

Мэр Уфы Сергей Греков отказался от депутатского мандата Горсовета и передаст его другому кандидату от «Единой России». Об этом глава городской администрации сообщил на встрече с журналистами 24 сентября.

Сити-менеджер рассказал о намерении передать мандат председателю региональной общественной организации «Морское собрание республики Башкортостан» Юлаю Муратову.

Греков возглавлял список «Единой России» на выборах в Горсовет, которые проходили с 17 по 19 сентября. По итогам трехдневного голосования партия набрала более 66% голосов избирателей.