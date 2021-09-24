Полиция в Башкирии разыскивает 15-летнюю Алсу Исхакову

фото: МВД РБ

МВД Башкирии объявило в розыск 15-летнюю Алсу Исхакову из Федоровского района республики. По данным правоохранительных органов, вечером 22 сентября девушка ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. В полиции полагают, что Алсу может передвигаться со своим знакомым на автомобиле BMW X5 серебристого цвета с госзнаком А058МС702.

Приметы разыскиваемой: на вид – 16-18 лет, рост – 152-154 см, карие глаза, овальное лицо, черные волосы до плеч.

Была одета в серый спортивный костюм, короткую черную куртку и белые кроссовки. При себе у девушки есть паспорт.

МВД просит всех, кто видел Алсу или знает о ее местонахождении, обратиться в ближайшее отделение полиции либо позвонить по одному из телефонов: 8 (34746) 22932, 8-999-74-11-217 (дежурная часть МВД по Федоровскому району) или 8 (347) 279-32-92 (телефон доверия МВД Башкирии).