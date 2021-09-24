В Башкирии пьяный водитель на иномарке насмерть сбил женщину

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Нефтекамске 45-летний водитель за рулем иномарки насмерть сбил женщину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилась около девяти часов вечера 23 сентября на улице Карла Маркса. Местный житель за рулем Datsun on-DO совершил наезд на 47-летнюю горожанку. Она пыталась перейти проезжую часть рядом с пешеходным переходом. От удара у легковушки помялась передняя часть и разбилось лобовое стекло.

– Пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. При проведении освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения количественный показатель паров этанола в выдыхаемом им воздухе составил 0,977 мг/л, – передали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция начала разбирательство по факту смертельного ДТП.

Напомним, вчера на трассе недалеко от города Салавата сгорела пассажирская «Газель» – все четыре человека, сидевшие в ней, погибли от огня.