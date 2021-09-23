Девять медиков госпитализированы после ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в Башкирии

фото: МЧС РБ

На трассе в Чишминском районе Башкирии утром 23 сентября столкнулись грузовик и машина скорой помощи. Девять пассажиров из санитарного автомобиля были доставлены в больницу на осмотр. Об этом сообщило региональное МЧС.

фото: МЧС РБ

Авария случилась в 8:30 на первом километре автодороги Чишмы-Давлеканово в районе поворота на сахарный завод. Там столкнулись КамАЗ и УАЗ «скорой».

фото: МЧС РБ

– Для проверки состояния в Чишминскую центральную районную больницу направлены 9 человек из числа пассажиров автомобиля УАЗ. Деблокирование не проводилось. Причины ДТП устанавливаются. Движение осуществляется в штатном режиме, – передали в аварийном ведомстве.

Как уточнили в ГИБДД республики, в «скорой» находились медицинские работники. Спецмашина ехала из Чишмов в больницу села Шингак-Куль.