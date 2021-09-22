В Уфе из-за автопробега мусоровозов почти на два дня закроют парковку у «Торатау»

фото: ufacity.info

В Уфе почти на двое суток будет закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау». Это связано с проведением II Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна 2.0», сообщили в городской администрации.

Стоянка возле «Торатау» будет недоступна с 6:00 23 сентября до 23:00 24 сентября.

Городские службы извиняются перед уфимцами за возможные неудобства.

Как рассказали в Минэкологии, в автопробеге «Чистая страна» участвует автоколонна из мусоровозов. Машины начали свой путь из Москвы еще 6 сентября. Самосвалы проедут порядка трех тысяч километров и, помимо Уфы, посетят Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Самару, Набережные Челны, Челябинск и Екатеринбург.