Полиция в Уфе накрыла спа-салон с интимными услугами

фото: МВД РБ

В Уфе полицейские обнаружили спа-салон, в котором оказывались интим-услуги. Об этом сообщило республиканское МВД.

Как пояснили в ведомстве, салон находится на цокольном этаже многоквартирного дома по проспекту Октября. Под видом оказания массажных услуг проституцией там занималась 25-летняя уроженка Мелеузовского района. У заведения был свой прейскурант – там указывалась стоимость той или иной услуги интимного характера.

Работницу салона и ее «коллег» 22 и 23 лет доставили в отдел полиции. На первую девушку составили административный протокол, две другие отделалась профилактической беседой.

МВД продолжает проверку. По ее итогом будет принято процессуальное решение.