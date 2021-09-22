«Салават Юлаев» уступил «Северстали» на выезде и прервал рекордную победную серию

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувший вторник, 21 сентября, уфимский «Салават Юлаев» провел первый матч второй выездной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Томи Ламса в этот раз отправились по маршруту Череповец-Санкт-Петербург-Ярославль. В это выездное турне в составе команды поехал Родион Амиров, выведенный недавно из списка травмированных.

После рекордных семи побед подряд на старте регулярного чемпионата «Салават Юлаев» «споткнулся» в Череповце. Хоккеисты «Северстали» одержали победу со счетом 2:1 и прервали победную серию «юлаевцев». Местным зрителям пришлось довольно долго ждать забитых голов – лишь во втором периоде нападающий череповчан Роберт Рооба смог пробить Юху Метсола.

Основные события игры развивались практически под занавес третьего периода. На 57-й минуте «юлаевцы» усилиями Тему Хартикайнена сравняли счет, успешно разыграв «лишнего». По очку за голевую передачу заработали Маркус Гранлунд и Виктор Тихонов. Однако на 59-й минуте хоккеисты «Северстали» вновь вышли вперед – гол в ворота «Салавата» забил Владислав Кодола.

Итог – 2:1 в пользу «Северстали». Следующий матч подопечные Томи Ламса проведут уже завтра, 23 сентября. Соперниками «Салавата» станут хоккеисты местного СКА.