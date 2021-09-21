На железной дороге в Башкирии загорелся 63-вагонный тепловоз

фото: МЧС РБ

На железной дороге в Кармаскалинском районе Башкирии загорелся маневровый тепловоз. Инцидент произошел сегодня утром, 21 сентября, в 35 километрах южнее от ж/д станции Тазларово.

По данным МЧС республики, в составе загоревшегося поезда было 63 вагона, 45 из них заполнены разными видами грузов. Тепловоз следовал по направлению «Станция Стерлитамак – Станция Уфа».

фото: МЧС РБ

– Возможна задержка грузовых поездов, задержки пассажирских поездов не будет. В целях недопущения задержки движения на данной ЖД ветке на место пожара выехал резервный тепловоз из станции «Стерлитамак», – передали в ведомстве.

Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение из села Новые Киешки, открытым огнем горел двигательный отсек тепловоза. К тушению было привлечено 17 человек и шесть единиц техники. Спасатели ликвидировали огонь, который не успел распространиться на вагоны. Погибших и пострадавших в ЧП нет.