Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 8:40

При пожаре в жилом доме в Башкирии сгорела супружеская пара

Инцидент произошел глубокой ночью в Буздякском районе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Буздякском районе Башкирии при пожаре в деревенском доме погибла супружеская пара. Инцидент произошел минувшей ночью, 21 сентября, передали в региональном МЧС.

Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера аварийной службы в 3:38. Сообщалось о пожаре в бревенчатом дома по улице Центральной в селе Старый Шигай. Восемь спасателей с тремя единицами техники локализовали горение в 4:50. Спустя 15 минут при разборе места происшествия они обнаружили фрагменты двух тел – 82-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Сейчас в причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.