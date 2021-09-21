При пожаре в жилом доме в Башкирии сгорела супружеская пара

фото: МЧС РБ

В Буздякском районе Башкирии при пожаре в деревенском доме погибла супружеская пара. Инцидент произошел минувшей ночью, 21 сентября, передали в региональном МЧС.

Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера аварийной службы в 3:38. Сообщалось о пожаре в бревенчатом дома по улице Центральной в селе Старый Шигай. Восемь спасателей с тремя единицами техники локализовали горение в 4:50. Спустя 15 минут при разборе места происшествия они обнаружили фрагменты двух тел – 82-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Сейчас в причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.