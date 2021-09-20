Хабиров посоветовал жителям Башкирии надевать «носочки потеплее» до запуска отопления

Хабиров призвал не торопиться с подачей отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру ЖКХ республики Алану Марзаеву внимательно следить за ситуацией с подачей отопления и призвал не включать тепло раньше времени. Жителям Хабиров посоветовал «надевать «носочки потеплее» до тех пор, пока квартиры не начнут отапливаться.

– Алан Викторович, я прошу внимательно – проявите какую-то мудрость. Если сейчас мы везде «понавключаем», и к жителям придут платежки за сентябрь – они нас на вилы поднимут. И будут справедливы. Скажут, зачем вы топите наши дома, если вполне можно [подождать] – может, не надо форточку и окно открывать, – сказал Хабиров. – Дома потеплее носочки надел и походил 3-4 дня. Нам точно влупят [счета] за весь сентябрь, даже если неделю будете делать. А потом скажут – давайте перерасчет.

Главам районов и городов Башкирии Хабиров попросил «включать голову» перед тем как принимать решение о запуске отопления. Он отметил, что в ближайшее время в республике ожидается потепление.

Сам Марзаев заявил, что он состоит в группах старших по домам Уфы – и 80% из высказались против подачи отопления прямо сейчас. «Значит, не надо включать», – ответил на это Хабиров.