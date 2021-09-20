Житель Башкирии без прав сел за руль и погубил 29-летнюю пассажирку

фото: ГИБДД РБ

В Бакалинском районе Башкирии молодой мужчина сел за руль, не имея водительских прав, и попал в ДТП. Пассажирка от полученных травм погибла, сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась днем 19 сентября в деревне Балчиклы. На улице Молодежной 23-летний водитель не вписался в поворот и опрокинул вазовскую «девятку» на крышу.

– 29-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте происшествия. Сам водитель госпитализирован, – передали в дорожной полиции.

Сейчас Госавтоинспекция проводит разбирательство. За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло еще 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек.