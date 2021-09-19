В Башкирии волонтеры попросили помощи для двух близнецов с тяжелым заболеванием

Фото: АНО "Радуга добра"

В Стерлитамаке мама двух очаровательных близнецов Булата и Мурата обратилась за помощью к волонтерам. К сожалению, в совсем раннем возрасте мальчикам поставили неутешительный диагноз – детский цереберальный паралич, и теперь дети прикованы к коляске. Однако у Булата и Мурата есть шанс встать на ноги и даже сделать самостоятельные шаги, но для этого детям требуется дорогостоящая реабилитация.

- Примерно до года у близнецов все было в порядке: они ползали, пытались ходить и разговаривать, но потом все резко изменилось. Любовь мамы и постоянные занятия дали свой результат, но останавливаться нельзя ни в коем случае. Мурат – очень спокойный мальчик, увлекается динозаврами. Но он не сидит самостоятельно, не ползает и не стоит, только немного по-пластунски. Также и Булат, но он немного пошустрее своего брата. Он может и по квартире проползти, и залезть везде, и напроказничать. Есть шанс, что дети смогут ходить, им просто необходимы занятия с реабилитологом, - рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Совсем скоро в Челябинске будут принимать известные врачи-реабилитологи, которые приехали из Китая. Мама Мурата и Булата очень мечтает свозить мальчиков на консультацию и курс реабилитации, вот только ее стоимость многодетной маме, у которой есть еще и старшая дочь, не потянуть. На помощь пришли волонтеры, которые и объявили сбор на сумму в 332 200 рублей.

Если и вы хотите помочь мальчикам встать на ноги и сделать первые шаги, свяжитесь с волонтерами по номеру 8(919)61660-26 или сделайте посильный вклад с пометкой «Помощь Булату и Мурату».