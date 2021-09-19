В Башкирии в жуткой аварии погиб 18-летний парень, четверо его друзей находятся в реанимации

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня ночью в Стерлибашевском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 18-летнего парня. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 20-летний житель Салавата за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Всего в автомобиле находились пятеро молодых людей от 16 до 20 лет. Их на скорой доставили в больницу и отправили в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, один из пассажиров – 18-летний юноша – скончался, не приходя в сознание.

Сейчас дорожным полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель отечественной «легковушки» был пьян, поэтому и потерял управление.

- Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 9 аварий, в которых 3 человека погибли, еще 16 получили различные травмы, - отметили в ведомстве.