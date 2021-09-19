За сутки коронавирус выявили у 317 жителей Башкирии, еще 16 скончались

Большинство пациентов в палатах интенсивной терапии - люди старше 65 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировали 317 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 62880 человек. 16 жителей республики скончались от осложнений болезни, а всего от последствий вируса умерло уже 1406 – большинство из них — это люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Также за сутки с выздоровлением выписаны 88 пациентов, всего победить ковид смогли 54922 жителей Башкирии.

Продолжается в регионе и массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент первым компонентом вакцины привились 1 246 273 человек, полностью завершили вакцинацию 1 131 607 жителей Башкирии.

Напомним, что сейчас в республике работают более 200 пунктов вакцинации. Начиная с 17 сентября, прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах Уфы и Стерлитамака будут работать ежедневно с 13.00 до 19.30 без перерывов. А с 18 сентября мобильный пункт вакцинации в Конгресс Холле «Торатау» будет работать с 09:00 до 19:00 часов ежедневно (ранее горожане могли привиться с 08.00 до 20.00).