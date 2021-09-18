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Общество18 сентября 2021 9:01

Возможен первый снег: метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

Синоптики представили очередной прогноз погоды
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в субботу, 18 сентября, по республике прогнозируется небольшой дождь. В некоторых районах метеорологи и вовсе предрекают выпадение первого снега. Ветер сегодня будет северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха составит +5, +10 градусов Цельсия, в ночь на воскресенье похолодает до 0, +5 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, по республике ожидается небольшой дождь, в некоторых районах также со снегом. Направление ветра не изменится – северо-западный, умеренный. Днем столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов Цельсия. В ночь на понедельник также похолодает до 0, +5 градусов.