Возможен первый снег: метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в субботу, 18 сентября, по республике прогнозируется небольшой дождь. В некоторых районах метеорологи и вовсе предрекают выпадение первого снега. Ветер сегодня будет северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха составит +5, +10 градусов Цельсия, в ночь на воскресенье похолодает до 0, +5 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, по республике ожидается небольшой дождь, в некоторых районах также со снегом. Направление ветра не изменится – северо-западный, умеренный. Днем столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов Цельсия. В ночь на понедельник также похолодает до 0, +5 градусов.