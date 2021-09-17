Мэрия Уфы выплатит банку 400 млн рублей по долгам шестилетней давности

Фото: Рустем Ахунов

На днях 18-й апелляционный арбитражный суд в Челябинске отклонил жалобу уфимской мэрии и оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, по которому горадминистрацию обязали выплатить банку «ДОМ.РФ» 400 млн рублей. Как оказалось, городские власти должны выплатить долги шестилетней давности за МУП «УИС».

Как пишет издание UfaTime.ru, история с долгом в 400 млн рублей берет начало в 2015 году. Тогда МУП «УИС» занял в «Социнвестбанке» 650 млн рублей, а мэрия стала гарантом возврата этих денег.

В договоре указывалось, что если заемщик не сможет расплатиться в срок, то город выплатит 400 млн рублей. Последний платеж по кредиту должен был поступить в банк еще в ноябре 2020 года, но этого так и не произошло. Позднее права требования «Социнвестбанка» перешли банку «ДОМ.РФ».

В марте 2020 года мэрия Уфы отказалась платить по долгам МУП «УИС» и банк обратился в суд. На его сторону встал сначала Арбитражный суд Башкирии, а затем и апелляционная инстанция.