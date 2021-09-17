В Башкирии назначен первый заместитель руководителя регионального Следкома

На фото: Евгений Лагацкий, первый замруководителя СКР по Башкирии

Накануне Президент России подписал указ о назначении первого руководителя Следкома по Башкирии. На должности утвердили полковница юстиции Евгения Лагацкого. Ранее он занимал пост руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Евгений Лагацкий родился в 1971 году в Бурятии. Окончил Восточно-Сибирский гостехуниверситет по специальности юриспруденция. До 2007 года служил в прокуратуре Бурятии, где дослужился до начальника отдела криминалистики. Затем поступил на службу в Следком, где проработал до 2016 года, после чего стал первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В ноябре 2018 года Евгений Лагацкий занял пост руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте, который занимал до назначения в Башкирию.