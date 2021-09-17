Стало известно, за что сидели двое заключенных, сбежавших из уфимской колонии

фото: УФСИН РБ

Сергей Камардин и Сергей Чирков, сбежавшие из уфимской колонии-поселения, были осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом со ссылкой на данные суда сообщил ТАСС. «КП-Уфа» выяснила, что изначально беглецов приговорили к заключению в колонии строгого режима, однако они смогли добиться перевода в поселение.

Камардин в 2016 году был осужден на семь лет тюрьмы. По версии суда, он подрался со знакомым во время пьяного застолья и забил его до смерти. Потерпевший скончался в больнице. Чирков избил тещу скалкой – пожилая женщина получила черепно-мозговую травму. В 2018 году его посадили на шесть лет.

Напомним, 27-летний Сергей Камардин и 29-летний Сергей Чирков сбежали из колонии-поселения в Уфе 15 сентября.