«Салават Юлаев» обыграл в домашнем матче китайский «Куньлунь Ред Стар»

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Уфимский клуб «Салават Юлаев» разгромил в третьем домашнем матче в рамках чемпионата КХЛ китайцев из «Куньлунь Ред Стар».

В начале матча «Салават» активно доминировал. На пятнадцатой минуте открыл счет Алексей Пустозеров, однако в первом периоде больше шайб хозяевам забить в ворота противника так и не удалось.

Во второй двадцатиминутке отличился Николай Кулемин. На какое-то время «юлаевцы» потеряли концентрацию, но, несмотря на острые атаки пекинцев, завершили период с ощутимым преимуществом.

Особенно зрелищной вышла последняя треть матча. Но 43-ей минуте гол забивает Владислав Картаев, но и не прошло минуты, как шайба оказалась уже в воротах хозяев. Тем не менее, уфимцы быстро оправились, и благодаря Петру Хохрякову и Сергею Шмелеву, матч завершился с разгромным счетом 5:1 в пользу «Салавата».

Следующими соперником «Салавата Юлаева» станет минское «Динамо». Команды схлестнутся 18 сентября.