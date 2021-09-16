В Уфе без вести пропала 12-летняя школьница

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе без вести пропала 12-летняя Снежана Захарова. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». По данным активистов, вчера, 15 сентября, девочка вышла из дома и не вернулась. Волонтеры полагают, что школьница может находиться в любом из районов города. Для ее поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы пропавшей: рост – 165 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, сине-зеленые глаза.

Была одета в темно-красную куртку, синюю футболку, темно-зеленые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто видел или знает, где находиться Снежана Захарова, просят обратиться по одному из телефонов: 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.