В Уфе сотрудники ДПС попали в ДТП в попытке остановить автобус нарушителя

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 16 сентября, машина ДПС столкнулась с легковушкой, когда сотрудники пытались остановить автобус нарушителя. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Около девяти часов утра инспекторы полка ДПС, двигаясь на патрульной машине по улице Интернациональной, заметили встречный автобус, водитель которого проехал на «красный». Сотрудники решили остановить нарушителя и привлечь его к ответственности.

– Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы решили развернуться, в ходе чего произошло столкновение с движущейся в попутном направлении ВАЗ-2109, – рассказали в ГИБДД Башкирии.

В аварии обошлось без пострадавших. По факту происшествия проводится проверка.