В Уфе 19-летняя девушка села пьяной за руль и устроила ДТП с четырьмя пострадавшими

фото: ГИБДД по Уфе

В Уфе пьяная 19-летняя девушка на иномарке устроила ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Авария случилась в два часа ночи 16 сентября напротив дома №2 по улице Комарова. Молодая уфимка за рулем Hyundai Getz врезалась в попутный ВАЗ-2114,который остановился на красный сигнал светофора.

фото: ГИБДД по Уфе

В результате столкновения травмы получили четыре человека: пассажирка и водитель из «четырнадцатой» и два человека из Getz – всем по 19-20 лет. После оказания медпомощи их отпустили домой.

– Водитель Hyundai Getz села руль в состоянии опьянения, при проведении освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха было установлено 1.350 мг/л. Девушка была привлечена к административной ответственности, – добавили в ГИБДД Уфы.

Теперь девушке грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.