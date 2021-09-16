Жителя Башкирии оштрафовали за жалобу полиции на громких соседей

Полиция приехала на вызов в 4 часа утра, но никакой музыки не услышала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чекмагушевского района Башкирии оштрафовали за жалобу полиции на громких соседей. Вызов мужчины оказался ложным. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

– 18 августа около 4:00 [обвиняемый], находясь у себя дома, позвонил в полицию и сообщил, что якобы из соседней квартиры громко играет музыка. Данный факт не подтвердился, тем самым [обвиняемый] совершил ложный вызов сотрудников полиции, – рассказали в суде.

Мужчина, против которого завели «административку» по статье о ложном вызове полиции, не явился на заседание. Его признали виновным и назначили штраф в размере одной тысячи рублей.