Министр здравоохранения России после жалоб жителей поручил проверить медпомощь в Учалах

Жители Учалов недовольны качество медпомощи - в город направили инспекцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Роздравндзору проверить качество, доступность и своевременность медицинской помощи в башкирском городе Учалы. Поводом для инспекции послужили многочисленные жалобы местных жителей на качество медпомощи. Сообщение об этом появилось на сайте Росздравнадзора.

Поручение федерального министра связано с петицией, которую учалинцы разместили на сайте «Голос РБ» и адресовали главе Башкирии Радию Хабирову. В обращении горожане жалуются, что после объединения учалинской и белорецкой станций скорой помощи в городе увеличилось время ожидания бригады медиков. Кроме того, жители заявляют, что в Учалах ухудшилась ситуация со сдачей анализов. Они связывают это с реорганизацией лабораторий.

– С 1 сентября этого года биохимические, серологические анализы, общий анализ крови делают в Белорецке. Учалинская ЦГБ имела мощную лабораторную базу, современное лабораторное оборудование, однако это не было принято во внимание, произошла оптимизация, сократили 8 специалистов, которые остались без работы. Машину для перевозки анализов не выделили! Со слов заместителя министра здравоохранения Е.В. Кустова, анализы 3 раза в неделю будет возить Белорецк, 2 раза Учалы, – следует из текста петиции.

В региональном Минздраве отвергают претензии об ухудшении качества скорой медицинской помощи и лабораторной службы. По словам пресс-секретаря ведомства Софьи Алешиной, машины «скорой», гараж, где они стоят, и сотрудники – «все остается на территории Учалинской ЦРБ. В Белорецк госпитализируются только тяжелые пациенты.

По вопросу лабораторной диагностики Алешина отметила, что для жителей Учалов «ничего не изменилось», кроме того, что в городе увеличилось число видов анализов, которые пациенты могут сдать. Материалы транспортируют в Белорецкую ЦРБ, и их результаты оперативно доводятся до горожан и врачей.

В ведомстве считают, что «люди не совсем объективно понимают» реорганизацию медицинской помощи либо «имеют частные случаи и примеры».

В поддержку своей позиции Минздрав Башкирии представил статистический отчет, согласно которому за 8 месяцев 2021 года процент экстренных вызовов с доездом менее чем за 20 минут в Учалах увеличился на 3,6% (по сравнению с тем же периодом 2020 года). Одновременно с этим выросло и количество экстренных вызовов – с 9 454 (в 2020) до 9 530 (в 2021).