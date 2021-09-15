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Происшествия15 сентября 2021 18:13

СК Башкирии завел уголовное дело из-за погибшего в пожаре 15-летнего подростка

Расследование будет вестись по статье о причинении смерти по неосторожности
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 15-летнего подростка во время пожара в частном доме села Старобайрамгулово Учалинского района.

Юноша скончался ночью 15 сентября при пожаре в жилом доме, который располагается по улице Байрам. После тушения его тело «с признаками термического воздействия и обгорания наружных мягких тканей» обнаружили спасатели.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили несколько судмедэкспертиз, чтобы установить точные причины возгорания и смерти подростка. Сейчас сотрудники правоохранительного ведомства допрашивают очевидцев.