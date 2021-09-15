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Общество15 сентября 2021 15:16

Сегодня в Уфе прогремит салют: где именно и во сколько

Город будет отмечать 30-летие парка
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 15 сентября, Уфа празднует 30-летия со дня основания парка «Первомайский» в Черниковке. По этому случаю на площади перед дворцом культуры «Моторостроитель» (Машиностроителей, 10) состоится концерт с участием певца Элвина Грея и прогремит салют.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации, фейерверк начнется не раньше 22:00.

– После концерта Элвина Грея начнется салют – не раньше. А он выступает с 20:35 до 22:00, – сообщил пресс-секретарь мэрии Талгат Зайнуллин. Он добавил, что погодные условия не должны повлиять на запуск фейерверка.

Праздничная программа в парке «Первомайском» и перед ДК «Моторостроитель» начнется за четыре часа до салюта – в 18:00. Для жителей будут организованы выставки художников и ремесленников, ретро-выставка автомобилей, мастер-классы и концерт.