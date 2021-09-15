«Придешь здоровым, уйдешь с болячкой»: уфимцы возмутились огромными очередями в детской поликлинике

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Жители уфимской Демы пожаловались на местную детскую поликлинику, в которой с самого утра и до вечера скапливаются огромные очереди. Своими жалобами родители буквально засыпали страницу в соцсетях Радия Хабирова. Ситуация усугубляется тем, что с приходом осени дети начинают чаще болеть ОРВИ, но вызвать врача на дом – это настоящий квест.

- Врачей не хватает, огромные многочасовые очереди в поликлинике. Дозвониться до регистратуры просто невозможно. А если и дозвонишься, то трубку не берут. Врачи увольняются, страшная текучка кадров, – возмущается местная жительница Елена Х.

- При вызове врача на дом через единую регистратуру врач не пришёл! На второй день снова вызвала, врач пришла уже после 8 часов и сказала, что в предыдущий день число физически не успела прийти, потому что ходила по вызовам до 23(!) часов. А что творится в прививочном кабинете? Никаких противоковидных мер не соблюдается, так как очередь километровая, - вторит Александра Ч.

- Пришла в кабинет здорового ребенка получить справку для садика, но почему-то через одного с фильтра отправляли в этот кабинет, хотя есть отдельный бокс с отдельным входом. Как итог,простояв два часа в очереди с температурящими детьми, на следующей день сами заболели. В поликлинику не дозвониться, врачей не хватает, приходится самолечением заниматься. Вот и получается, что приходишь здоровым, а уходишь уже с болячкой! – жалуется Елизавета А.

На жалобы горожан уже отреагировали в региональном Минздраве. В ведомстве заверили, что в ближайшее время разберутся с ситуацией и попытаются разрешить сложившуюся проблему.