Синоптики предупредили о резком похолодании и дожде со снегом в Башкирии

На фоне холодов в Башкирии ожидаются дожди со снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии с завтрашнего дня резко начнет падать температура воздуха. Местами ожидаются дожди со снегом. Холодная погода продержится как минимум до 21 сентября. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

– В связи с вторжением на территорию республики арктической воздушной массы в период с 16 по 21 сентября ожидается холодная погода со средней температурой воздуха на 2-4° ниже климатической нормы (норма 10°), – передали специалисты.

В ближайшие два дня температура воздуха ночью упадет до +2,+7° (местами возможны заморозки до -2°), а днем – до +8,+13°. К выходным станет еще холоднее: ночью 0,+5° (заморозки до -5°), днем +6,+11°.

На фоне понижения температуры воздуха местами по республике пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах – со снегом.