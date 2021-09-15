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Общество15 сентября 2021 13:25

Синоптики предупредили о резком похолодании и дожде со снегом в Башкирии

На территорию республики «залетел» арктический воздух
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На фоне холодов в Башкирии ожидаются дожди со снегом

На фоне холодов в Башкирии ожидаются дожди со снегом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии с завтрашнего дня резко начнет падать температура воздуха. Местами ожидаются дожди со снегом. Холодная погода продержится как минимум до 21 сентября. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

– В связи с вторжением на территорию республики арктической воздушной массы в период с 16 по 21 сентября ожидается холодная погода со средней температурой воздуха на 2-4° ниже климатической нормы (норма 10°), – передали специалисты.

В ближайшие два дня температура воздуха ночью упадет до +2,+7° (местами возможны заморозки до -2°), а днем – до +8,+13°. К выходным станет еще холоднее: ночью 0,+5° (заморозки до -5°), днем +6,+11°.

На фоне понижения температуры воздуха местами по республике пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах – со снегом.