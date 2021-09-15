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Общество15 сентября 2021 12:57

Власти Башкирии ищут инвесторов для создания ветровых мельниц за 425 млн рублей

Корпорация развития уже подготовила бизнес-предложение со всей необходимой документацией - осталось только найти, кто его примет
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ветровые мельницы планируется разместить в Зилаирском районе

Ветровые мельницы планируется разместить в Зилаирском районе

Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Башкирии ищут инвесторов под реализацию проекта по строительству ветровых электростанций в Зилаирском районе. Бизнес-предложение с финансово-экономическими показателями, подобранной инвестиционной площадкой и мерами господдержки уже подготовлено. Об этом сообщили в Корпорации развития республики.

– Реализация данного проекта позволит снизить зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо, – рассказал гендиректор ведомства Наиль Габбасов.

Общий объем инвестиций в проект ветряных мельниц составляет 425,8 млн рублей. Электростанции нужно будет обеспечить пятью рабочими местами.