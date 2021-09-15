Жители Башкирии стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги

Расходы жителей Башкирии на жилищно-коммунальные услуги увеличились по сравнению с прошлым годом. Это следует из исследования проведенного экспертами «РИА Рейтинг».

Из опубликованных экспертами данных следует, что доля расходов среднестатистической семьи республики, потраченная на оплату жилищно-коммунальные услуги в 2020 году составила 8,1%. Данный показатель за год увеличился на 0,3 процентных пункта. Таким образом, в 2021 году среднестатистическая семья из Башкирии тратит в месяц на ЖКУ 3715 рублей.

В рейтинге по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги среди субъектов России Башкирии заняла 13 место, обогнав Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Челябинскую области и Татарию. На вершине топа расположились Ингушетия, Дагестан и Хакасия.