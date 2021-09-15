Уфа официально начнет отопительный сезон 16 сентября

И.о. мэра Уфы подписал постановление о начале отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября в Уфе официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Уфы Марат Гайфуллин.

Сначала подача тепла будет организована в школах, больницах и других социальных учреждениях. 22 сентября власти города планируют включить отопление в жилых многоквартирных домах.

– Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло появится моментально. Со дня пуска тепла до момента, когда отопительные приборы прогреются, может пройти несколько дней, – предупредили в администрации города.

Задержку с прогревом батарей в мэрии объяснили разветвлённостью и инертностью системы теплоснабжения. Кроме того, жильцы верхних этажей домов должны будут допустить в квартиры сотрудников спецслужб, которые выпустят воздух из общедомовой системы теплоснабжения.