Хабиров без проведения торгов сдал в аренду фирме 30 тыс. кв. м. земли

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Глава Башкирии Радий Хабиров без проведения торгов сдал в аренду компании «БашкирБи» 30 тысяч квадратных метров земли в Архангельском районе. Распоряжение, подписанное руководителем региона, опубликовано на портале правовой информации.

Выделенный участок располагается вдоль трассы «Уфа-Инзер-Белорецк», недалеко от деревни Петропавловки. На арендованной территории компания в рамках инвестопроекта будет строить придорожный комплекс с автозаправкой, гостиницей, кафе, магазином, автосервисом и стоянкой для грузовых и легковых автомобилей.

– Компания планирует инвестировать в проект 135 млн рублей, будет создано 59 рабочих мест, – рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. – Cервисный комплекс создаст все условия для удовлетворения потребностей участников дорожного движения в организации отдыха, питания и других сервисных услуг.

Автозаправочную станцию и сервисный комплекс планируется построить в 2023 году.