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Общество15 сентября 2021 10:27

Башкирия побила очередной антирекорд по новым случаям коронавируса

Еще 16 пациентов скончались от коронавируса за последние сутки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За день после лечения от коронавируса выписались 265 человек

За день после лечения от коронавируса выписались 265 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 312 жителей – это антирекорд по приросту зараженных с начала пандемии. Всего на территории республики было зарегистрировано 61 614 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 в республике скончались еще 16 пациентов. Общее число жертв инфекции достигло 1 342 человек. Вылечились от коронавируса 54 080 жителей Башкирии, 265 из них выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,2 млн человек, вторым – 1,1 млн.