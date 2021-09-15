Башкирия побила очередной антирекорд по новым случаям коронавируса

За день после лечения от коронавируса выписались 265 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 312 жителей – это антирекорд по приросту зараженных с начала пандемии. Всего на территории республики было зарегистрировано 61 614 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 в республике скончались еще 16 пациентов. Общее число жертв инфекции достигло 1 342 человек. Вылечились от коронавируса 54 080 жителей Башкирии, 265 из них выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,2 млн человек, вторым – 1,1 млн.