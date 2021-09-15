Власти отозвали требования по сносу киосков в Уфе

В Уфе отозваны требования по сносу киосков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе пока не будут сносить киоски, размещение которых не было оформлено по новым правилам, принятым в 2019 году местным Горсоветом. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

– Напряжённость сейчас нам удалось снять. Требования по сносу киосков в Уфе отозваны. Пока. Очевидно, что нам нужны понятные и справедливые «правила игры» по НТО и мобильным торговым точкам во всех регионах, – сообщил после визита в Уфу уполномоченный по правам предпринимателей.

О том, что Минземимущество Башкирии отозвало разосланные уведомления о сносе НТО (нестационарных торговых объектов – так канцелярским языком называют киоски) Титову рассказал начальник городского управления потребительского рынка Азат Равилов. Он отметил, что мэрия будет ждать решения Горсовета, который утвердит типовую «форму перехода от существующего бессрочного договора аренды к новому договору размещения – заключаемому без торгов». Местные депутаты также должны утвердить единые требования к внешнему виду ларьков.

В феврале 2019 года Горсовет Уфы утвердит новый порядок размещения киосков. В соответствии с ним договор на размещение таких торговых точек заключается по результатам торгов. Для предпринимателей, чей объект был включен в Схему НТО до 2015 года, был введен переходный период до 31 декабря 2020 года. С наступлением 2021 году не оформленные на основе торгов киоски считаются незаконными и подлежат демонтажу. По информации бизнесменов, под угрозой сноса находятся 1 100 торговых точек.