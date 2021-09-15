В Башкирии во время пожара погиб 15-летний подросток

фото: МЧС РБ

В Башкирии в доме, где случился пожар, погиб 15-летний подросток. Его тело после тушения обнаружили спасатели. Инцидент случился минувшей ночью, 15 сентября, в деревне Старобайрамгулово Учалинского района.

Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 00:43. Сообщалось о горении дома на улице Байрам. На место были направлены спасатели.

– Первыми на место пожара прибыла добровольная пожарная команда Учалинского района. На момент прибытия наблюдалось открытое горение дома размером 8 на 9 метров. Работало звено газодымозащитной службы, – рассказали в МЧС республики.

Пожар тушили девять человек и три единицы техники. Горение было ликвидировано к половине второго ночи. Во время разбора места происшествия сотрудники аварийного ведомства обнаружили погибшего подростка 2006 года рождения.

Причины пожара будет устанавливать следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. В Старобайрамгулово сейчас проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.