27 ударов ножом и ножницами: в Башкирии двое братьев зверски расправились со знакомым

Один из братьев, по решению Верховного суда республики, получил 16 лет, второй – 18 лет тюрьмы.

Накануне 14 сентября Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении двоих братьев 27 и 33 лет. Они признаны виновными в жестоком убийстве своего знакомого.

В сентябре прошлого года вместе с убитым они устроили застолье со спиртными напитками в сторожевом доме СНТ «Вишневый дом» в Уфимском районе. Между братьями и погибшим возникла ссора, тогда старший брат схватил нож, ударил им несчастного пять раз в грудь и живот. Но на этом «зверье» не остановилось – присоединился младший брат, взял ножницы и нанес ими удар в грудь и левую ногу потерпевшего.

Озверевшие мужчины совместно нанесли удары не менее 27 раз ножом и ножницами и не менее 9 раз тупым предметом в грудь, шею и другие части тела погибшего. Несчастный скончался на месте. На следующий день братья вынесли труп из дома в лес и оставили там, накрыв ковром. Однако правоохранители все равно вышли на их след, как бы те не старались скрыть улики.

Один из братьев, по решению Верховного суда республики, получил 16 лет, второй – 18 лет тюрьмы. Также они будут обязаны взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 800 000 рублей, материальный ущерб – более 70 000 рублей.