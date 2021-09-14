Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 19:12

В Башкирии трое матерей детей-инвалидов объявили голодовку из-за того, что не могут добиться положенного жилья

Женщины надеются, что власти обратят на них внимание
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Голодать женщины планируют до того момента, пока не решится вопрос.

Голодать женщины планируют до того момента, пока не решится вопрос.

В Туймазах трое матерей, воспитывающих детей-инвалидов, объявили голодовку из-за того, что не могут добиться положенного им по закону жилья. Закировы, Минниахметовы и Габдрахмановы записали видеообращение, они надеются, что огласка поможет им решить проблему.

Эти три семьи, в которых растут дети-инвалиды, уже год пытаются добиться положенных им квартир и воюют с местной администрацией.

– С 2014 года не исполняется решение суда. На протяжении долгого времени администрация не может предоставить благоустроенное жилье. Администрация Туймазинского района игнорирует решение 6-го кассационного суда. Права наших детей нарушаются. Если решение суда и исполняют, то квартиру выдают в селе. Нас никто не хочет ни слышать, ни видеть. Нам приходится идти на крайние меры. Я, находясь в здравом уме, мать двоих детей иду на крайние меры – объявляю голодовку. Потому что другого выхода мы не видим, - говорит Луиза Минниахметова на видео.

У Наили Габдрахмановой же другой случай – ее сыну выделили жилье, но это общежитие, которое находится в промзоне. А ребенку Сирены Закировой предоставили квартиру в аварийном доме, который изношен на 72%.

Голодать женщины планируют до того момента, пока не решится вопрос.