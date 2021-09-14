В Башкирии трое матерей детей-инвалидов объявили голодовку из-за того, что не могут добиться положенного жилья

Голодать женщины планируют до того момента, пока не решится вопрос.

В Туймазах трое матерей, воспитывающих детей-инвалидов, объявили голодовку из-за того, что не могут добиться положенного им по закону жилья. Закировы, Минниахметовы и Габдрахмановы записали видеообращение, они надеются, что огласка поможет им решить проблему.

Эти три семьи, в которых растут дети-инвалиды, уже год пытаются добиться положенных им квартир и воюют с местной администрацией.

– С 2014 года не исполняется решение суда. На протяжении долгого времени администрация не может предоставить благоустроенное жилье. Администрация Туймазинского района игнорирует решение 6-го кассационного суда. Права наших детей нарушаются. Если решение суда и исполняют, то квартиру выдают в селе. Нас никто не хочет ни слышать, ни видеть. Нам приходится идти на крайние меры. Я, находясь в здравом уме, мать двоих детей иду на крайние меры – объявляю голодовку. Потому что другого выхода мы не видим, - говорит Луиза Минниахметова на видео.

У Наили Габдрахмановой же другой случай – ее сыну выделили жилье, но это общежитие, которое находится в промзоне. А ребенку Сирены Закировой предоставили квартиру в аварийном доме, который изношен на 72%.

Голодать женщины планируют до того момента, пока не решится вопрос.