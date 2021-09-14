Власти Башкирии будут платить медикам по 200 рублей за вакцинированного от COVID-19

Медикам будут платить за вакцинацию пациентов от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии могут ввести новые стимулирующие выплаты для медицинских работников. Им планируют выплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного против коронавируса. Соответствующий проект постановления республиканского правительства опубликован на сайте местного Минздрава.

– Выплаты стимулирующего характера производятся за лиц, провакцинированных с 27 августа по 31 декабря 2021 года, – следует из документа.

Сумма в 200 рублей складывается из нескольких этапов: 40 рублей выплачивается за добровольное согласие и анкету пациента, 80 рублей за осмотр перед прививкой и наблюдение после нее и еще 80 рублей за саму процедуру вакцинации.

Деньги на финансирование стимулирующих выплат будут выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов.

По состоянию на 14 сентября, первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 1,2 млн жителей Башкирии, вторым - 1,1 млн.