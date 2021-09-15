В Башкирии будут судить двоих мужчин, которые оставили знакомого умирать на трассе

Уголовное дело пришлось передать на расследование в центральный аппарат СК

В Башкирии за причинение смерти по неосторожности будут судить двоих мужчин. По версии следствия, на трассе они высадили из машины пьяного знакомого, который без теплой одежды скончался от переохлаждения.

Как передал СК Башкирии, преступление произошло 22 сентября 2019 года. В ночное время обвиняемые ехали со своим приятелем в машине. В какой-то момент между ними произошла ссора, после которой фигуранты уголовного дела высадили потерпевшего рядом с автозаправкой на Кинзебулатовском шоссе и уехали. Оставленный на обочине мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел теплой одежды. В таких условиях он скончался от переохлаждения.

Тело погибшего было обнаружено 23 сентября. Дело долго не могли раскрыть. В конечном счете оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета – после того как с председателем правоохранительного органа встретилась родственница покойного. Федеральные следователи смогли восстановить картину преступления и выйти на обвиняемых. Сейчас уголовное дело готовится для передачи в суд.