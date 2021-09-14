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Происшествия14 сентября 2021 17:48

Мотоциклист из Башкирии разбился насмерть на трассе в Челябинской области

У мужчины не было водительских прав
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Челябинской области

фото: ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 14 сентября, на трассе в Челябинской области насмерть разбился 30-летний мотоциклист из Башкирии. Об этом сообщила местная ГИБДД.

Авария случилась в 12:20 на 1779 километре автодороги Москва-Челябинск. Житель республики, управляя мотоциклом Yamaha, на высокой скорости по касательной столкнулся с попутным ВАЗ-21124, а затем врезался в остановившийся на светофоре грузовик Mercedes-Benz.

От полученных травм водитель байка скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что прав на управление транспортом у него не было. Ранее молодой мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.