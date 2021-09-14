В Уфе из-за юбилея парка и концерта Элвина Грея перекроют две улицы

Схема перекрытия и движения общественного транспорта

15 сентября в уфимской Черниковке частично будут перекрыты две улицы. Это связано с празднованием 30-летия парка «Первомайский», пояснили в городской администрации.

Ограничение будет введено на улицах Первомайская (на участке от Кремлевской до Машиностроителей) и Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской). Проезд по указанным отрезкам будет запрещен с 18:00 до 23:00. Из-за перекрытия также изменится схема движения общественного транспорта - его пустят в объезд.

Напомним, на юбилее парка перед ДК «Моторостроитель» пройдет концерт, хедлайнером которого станет Элвин Грей. Завершится праздник салютом.