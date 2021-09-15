Уфимка пожаловалась на водителя автобуса, который нахамил ей и едва не побил

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Уфимка Ксения М. пожаловалась, что едва не стала жертвой неадекватного водителя автобуса. По словам женщины, она стояла на остановке «Спортивная», а когда подъехал автобус, то зашла в салон, чтобы уточнить маршрут. Расспросив пассажиров и убедившись, что автобус не идет в нужную сторону, Ксения вышла обратно на остановку, но тут к ней подбежал разъяренный водитель и стал требовать оплату за проезд.

- Я зашла с пассажирской стороны, потом вышла обратно. Водитель начал сигналить мне, потом вышел агрессивный, начал некорректно выражаться и угрожать, <…> что я не заплатила. Размахивал руками, слава богу, что не ударил. Если бы не было людей, то точно бы ударил, - рассказывает Ксения в соцсетях.

По словам уфимки, она немедленно обратилась на горячую линию «Башавтотранса», но ей заявили, что водителя-грубияна увольнять не будут, поскольку других водителей на линиях не хватает, а только «проведут с ним беседу».

- Я считаю, что такие люди не должны работать с другими людьми, - уверена Ксения, попросив уфимцев быть осторожнее при встрече с неадекватным водителем.