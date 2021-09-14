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Общество14 сентября 2021 14:54

В Уфе из-за «культурно-массовых мероприятий» закроют две парковки

Речь идет о стоянках возле ДК «Моторостроитель» и Дворца спорта
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Парковки будут закрыты на несколько часов

Парковки будут закрыты на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе завтра, 15 сентября, будут закрыты две автопарковки: возле дворца культуры «Моторостроитель» и Дворца спорта. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением «культурно-массовых мероприятий».

«КП-Уфа» в пресс-службе администрации города уточнили, о каких именно мероприятиях идет речь.

Стоянка возле «Моторостроителя» будет закрыта с 8:00 до 22:30 в связи с подготовкой и празднованием 30-летнего юбилея парка «Первомайский». На празднике будут организованы выставки художников и ремесленников, ретро-выставки машин, мастер-классы, футбольные матчи и мотокросс. Также перед ДК «Моторостроитель» пройдет концерт. Его хедлайнером станет Элвин Грей. Праздник завершится салютом.

Парковка возле Дворца спорта будет недоступна с 14:00 до 20:00. Причина – проведение сельскохозяйственной ярмарки. На площадке также запланировано выступление артистов художественной самодеятельности.