В Уфе несколько дней не будут работать светофоры на участках улиц 8 Марта и Комсомольской

Светофоры будут обесточены на 2-3 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на некоторых участках улиц 8 Марта и Комсомольской несколько дней не будут работать светофоры – их заменят на новые. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 15 по 17 сентября светофорное регулирование не будет действовать на перекрестке улиц 8 Марта и Владивостокской. С 20 по 23 сентября обесточенными будут вызывные светофоры на улице Комсомольской – на отрезке от Города Галле до 50 лет СССР.

– В целях исключения дорожно-транспортных происшествий городские службы убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки. Также водителей предупреждают о возможных затруднениях движения автотранспорта, – обратились к гражданам власти города.

Замена светофоров будет выполняться в рамках реконструкции улиц 8 Марта и Комсомольской, которая длится на протяжении двух лет и должна завершиться в четвертом квартале текущего года.