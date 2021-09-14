В Уфе десятки многоэтажек остались без горячей воды

Фото: архив КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 14 сентября, десятки жилых домов в уфимском микрорайоне Сипайлово остались без горячей воды, сообщает УЖХ «Сипайловский» в своих социальных сетях. Коммунальщики отмечают, что из-за ремонта в котельной от горячего водоснабжения отключат 17 объектов. Ремонтные работы должны начаться с 13:30 и, по данным управляющей компании, продлятся шесть часов.

Под отключение горячей воды попали дома по улице Гагарина под номерами: 66, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2. Также до вечера не будет горячей воды в домах по улице Набережная реки Уфы под номерами 61, 63, 65, 67. Также от горячего водоснабжения отключат «три прочих объекта». О том, что это за объекты не сообщается.